Gad ancora nel mirino | un altro spacciatore di eroina arrestato

La polizia di Ferrara ha arrestato un altro uomo accusato di spaccio di eroina. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli nelle zone periferiche della città per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno intercettato e fermato il soggetto durante un’operazione mirata a prevenire attività illecite legate alla droga. Questa azione si inserisce in un'iniziativa più ampia di contrasto al fenomeno nella zona.

La polizia di stato di Ferrara prosegue nell’impegno al contrasto al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree periferiche della città. Nella giornata di mercoledì 6, gli investigatori della Squadra Mobile hanno portato a termine un’operazione di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Notizie correlate Trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina: altro spacciatore arrestato dalla PoliziaArezzo, 14 marzo 2026 – Trovato in possesso di ovuli contenenti cocaina ed eroina: altro spacciatore arrestato dalla Polizia di Stato. Spaccio di eroina e hashish nel cuore del Gad, pusher visto 'in diretta': scatta l'arrestoContinuano senza sosta i servizi di controllo del territorio finalizzati al mantenimento della sicurezza urbana nella zona della stazione ferroviaria... Approfondimenti e contenuti Si parla di: Chi sono i nuclei paramilitari che agiscono con la copertura degli alti vertici? Gad Lerner e David Parenzo ai ferri corti. Piratello, velox ancora nel mirino . Quindicimila multe in due mesi . FdI: Stangata con i nuovi limitiGli autovelox del Piratello, ritarati a fine novembre con il nuovo limite di velocità a 50 chilometri orari, tornano nel mirino di Fratelli d’Italia. Un mese fa, il consigliere comunale Simone Carapia ... ilrestodelcarlino.it Unifil ancora nel mirino Idf: spari sugli italiani a Shama Tajani convoca ambasciatoreLa colonna di una ventina di mezzi, diretta a Beirut, era appena partita dalla base di Shama, che ospita il grosso del contingente italiano di Unifil, oltre mille uomini, non lontano dal quartier ... ilfattoquotidiano.it