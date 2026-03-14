Zaniolo prosegue la sua stagione con un ritmo importante, dopo aver fornito due assist consecutivi nelle partite contro la Fiorentina e l’Atalanta, entrambe sue ex squadre. Ora l’attaccante mira a trovare nuovamente la rete e consolidare la sua presenza in campo. La sua continuità si inserisce in un percorso di riscatto iniziato questa stagione.

Dopo diverse annate difficili, a Udine Nicolò Zaniolo sembra finalmente essersi ritrovato. Il talento ex Roma è infatti tornato a giocare con continuità, rispolverando il suo talento e rendendosi protagonista di giocate al livello dei suoi periodi migliori. Ad oggi il numero 10 dell'Udinese ha realizzato cinque gol e quattro assist in campionato. Due dei quattro passaggi decisivi forniti fin qui li ha realizzati nelle ultime due partite, giocate contro Fiorentina e Atalanta, ovvero due sue ex squadre. Il +1 nel successo contro i viola gli ha permesso di interrompere un digiuno di bonus che durava da otto turni. Un periodo di... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zaniolo, continua la stagione del riscatto: dopo i due assist di fila ora vuole tornare al gol

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