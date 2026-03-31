Un attaccante del team ha attirato l’attenzione con un gesto di esultanza, formata con le dita a rappresentare dei soldi, mentre attraversava il campo a testa alta. La sua posizione in campo è quella di panchinaro, anche se ha segnato gol decisivi nel corso della stagione. Ora l’atleta sta cercando un contatto con la società per discutere del suo ruolo e delle possibili novità contrattuali.

La sua esultanza non è passata inosservata: il gesto dei soldi con le dita, mentre a testa alta attraversa il campo. Che sia un vezzo o un messaggio non è dato saperlo, sta di fatto che la situazione tra il Perugia e Luca Bacchin è ancora sospesa. L’attaccante, che con i suoi gol da subentrato tra aiutando e non poco il Perugia a trovare la salvezza, è ancora in attesa di un adeguamento del suo contratto (che sarebbe piuttosto basso), stipulato con Santopadre. Il giocatore, che arrivava dalla serie D, ha accettato l’offerta dell’ex presidente, con la possibilità di cambiare le carte con il passare dei mesi. I mesi sono passati ma l’accordo tra le parti non è ancora arrivato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Grifo, Bacchin "panchinaro" dai gol pesanti. Ora l’attaccante cerca l’intesa con la società

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