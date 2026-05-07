Futuri comandanti sul campo | gli allievi dell’Accademia a Sassuolo

Gli allievi dell’Accademia di Sassuolo si stanno preparando per diventare futuri ufficiali, concentrandosi sulla gestione di un distretto industriale. Durante il percorso formativo, studiano come affrontare le questioni legate alle sfide sociali presenti nel settore ceramico e come intervenire nelle situazioni di emergenza che potrebbero verificarsi nel territorio. Il loro addestramento include anche esercitazioni pratiche sul campo e lezioni teoriche su vari aspetti amministrativi e di sicurezza.

? Cosa scoprirai Come si preparano i futuri ufficiali alla gestione di un distretto industriale?. Quali sfide sociali devono affrontare i nuovi comandanti nel distretto ceramico?. Perché la realtà di Sassuolo è stata scelta per questo addestramento?. Cosa imparano i cadetti confrontandosi con la sicurezza sul territorio?.? In Breve 65 allievi del corso Dignità hanno visitato Sassuolo e Formigine.. Capitano Michele Ognissanti e Maresciallo Giuseppe Caccavo hanno illustrato le dinamiche locali.. Il territorio coinvolge 11 comuni tra Distretto Ceramico e Terre di Castelli.. Maresciallo Albano Liberale ha mostrato la gestione emergenze al Nucleo Operativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Futuri comandanti sul campo: gli allievi dell’Accademia a Sassuolo Notizie correlate Gli allievi dell'Accademia in visita ai carabinieri di Sassuolo e FormigineNegli scorsi giorni, sessantacinque Allievi Ufficiali del 206° corso "Dignità" dell'Accademia Militare di Modena hanno fatto visita ai carabinieri di... Gli allievi dell'Accademia Militare portano la Pasqua ai bambini del Policlinico di ModenaGli Allievi del 206esimo corso “Dignità” hanno trasformato una giornata ordinaria in un momento di gioia per i piccoli degenti del reparto di...