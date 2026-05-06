Gli allievi dell' Accademia in visita ai carabinieri di Sassuolo e Formigine
Negli scorsi giorni, sessantacinque Allievi Ufficiali del 206° corso "Dignità" dell'Accademia Militare di Modena hanno fatto visita ai carabinieri di Sassuolo e Formigine, nell'ambito del percorso formativo volto a conoscere da vicino la realtà operativa dell'Arma sul territorio.Accolti dal.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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