Gli allievi dell' Accademia Militare portano la Pasqua ai bambini del Policlinico di Modena

Gli allievi del 206° corso “Dignità” dell'Accademia Militare hanno portato regali e momenti di allegria ai bambini ricoverati nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica di un ospedale di Modena. Questa iniziativa si è svolta in occasione della Pasqua, con l'obiettivo di portare conforto e speranza ai piccoli pazienti e alle loro famiglie.

Gli Allievi del 206esimo corso “Dignità” hanno trasformato una giornata ordinaria in un momento di gioia per i piccoli degenti del reparto di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica In un significativo gesto di solidarietà e vicinanza alla comunità, gli Allievi del 206° corso “Dignità” dell'Accademia Militare hanno trasformato una giornata ordinaria in un momento di gioia per i piccoli degenti del reparto di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena. L'iniziativa, svolta in prossimità delle imminenti festività pasquali, ha avuto come obiettivo quello di regalare un sorriso e un momento di serenità ai piccoli pazienti ricoverati. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Gli allievi dell'Accademia Militare portano la Pasqua ai bambini del Policlinico di Modena Articoli correlati Pasqua, prime dolci donazioni per i bambini ricoverati al Policlinico di ModenaIniziano ad arrivare le donazioni pasquali nei reparti di Pediatria, Chirurgia Pediatrica e Oncoematologia Pediatrica del Policlinico di Modena. L’orgoglio di Giulia, da Imola agli allievi ufficiali dell’Accademia Militare: “Giuro per l’Italia”Imola, 7 marzo 2026 – Dall’Alberghetti al cortile d’onore dell’Accademia militare di Modena, dove ha pronunciato il giuramento di fedeltà alla... Una raccolta di contenuti su Accademia Militare Temi più discussi: Filosofia, etica delle tecnologie e preparazione allievi dell’accademia militare di Modena; Esercito Italiano e Fondazione Veronesi insieme per la cultura della prevenzione; Scuola militare Teuliè: il giuramento di due allievi casertani; Il contributo delle marinaie al giro del mondo del Vespucci, incontro presso il Circolo Ufficiali. Accademia Militare . Gli allievi del corso ’Fierezza’ ricevono il grado di ufficialeSi è svolta ieri, nel Cortile d’Onore dell’Accademia Militare di Modena, la cerimonia di consegna del grado di sottotenente ai 152 frequentatori del 205° corso Fierezza. A presiedere l’evento il ... ilrestodelcarlino.it Campoformido, all'Aeroclub gli allievi dell'accademia dell'aeronautica militarePrima un test scritto, a crocette, 70 domande con un limite massimo di 7 errori, poi la prova pratica: volare. È l’esame per l’attestato di pilota dei ragazzi della scuola militare Douhet di Firenze, ... rainews.it Mario Fontana Partigiano Nato a La Spezia il 26 marzo 1897, deceduto a Firenze il 10 maggio 1948, generale dell'Esercito. Aveva frequentato l'Accademia militare e, giovanissimo, aveva partecipato alla Grande guerra ottenendo la promozione a capitano. Ne - facebook.com facebook All'Accademia militare a Modena mostra su stragi nazifasciste nella guerra Liberazione. Inaugurata a Palazzo Ducale, resterà aperta fino al 10 aprile #ANSA x.com