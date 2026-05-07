A Pesaro, il futsal si arricchisce di un nuovo strumento: l’app Connect Me Too, pensata per migliorare l’accessibilità visiva. L’app descrive le espressioni facciali degli atleti durante le partite, offrendo agli utenti informazioni dettagliate sugli stati emotivi degli sportivi in campo. Attraverso la piattaforma, gli utenti possono ricevere aggiornamenti e descrizioni in tempo reale, facilitando così la partecipazione di persone con disabilità visive alle gare di futsal.

? Cosa scoprirai Come descrive l'app le espressioni facciali degli atleti in campo?. Cosa permette di ricevere gli utenti tramite la piattaforma Connect Me Too?. Perché questa tecnologia è già stata testata nel mondo dell'opera lirica?. Come cambieranno gli standard degli stadi europei dopo l'esperimento di Pesaro?.? In Breve Servizio tramite app Connect Me Too gestito da Tony D'Angelo per CMT Translations.. Accesso tramite codice FIGC e connessioni mobili 4G o 5G per sincronia audio.. Tecnologia già testata in Serie A, Serie B, basket, rugby e teatro di Genova.. Semifinali previste tra l'8 e il 10 maggio 2026 alla Vitrifrigo Arena.. L’8 maggio 2026 la Vitrifrigo Arena di Pesaro ospiterà le semifinali della UEFA Futsal Champions League offrendo un servizio di audiodescrizione per spettatori con disabilità visiva.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Futsal a Pesaro: l’app Connect Me Too per l’accessibilità visiva

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