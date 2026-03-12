Sventato maxi furto di dentifrici | ladri messi in fuga dai carabinieri

A Siziano, in provincia di Pavia, due persone hanno tentato di rubare un carico di dentifrici da un autoarticolato fermo in un’area di sosta. I ladri sono stati messi in fuga dai carabinieri, che sono intervenuti prontamente. L’intervento ha impedito che il tentativo di furto si concretizzasse. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Siziano (Pavia), 12 marzo 2026 – Hanno tentato l'assalto all'autoarticolato in sosta nell'attesa di poter scaricare all'interno della logistica, ma il furto è stato sventato dal tempestivo arrivo dei carabinieri. È accaduto nelle prime ore di questa mattina, quando i militari della stazione di Landriano sono stati allertati. L'allarme lanciato da un autotrasportatore . Un autotrasportatore aveva chiamato il 112 per avvisare che ignoti avevano forzato i portelloni di un tir in sosta e stavano asportando un'ingente quantità di prodotti per la cura della persona, in particolare dentifrici specifici che vengono usati dalle persone con protesi e problemi dentali.