Furto sventato finisce nel caos | ladri abbattono palo della luce durante la fuga

I ladri sono stati scoperti dal proprietario e, durante la fuga, hanno abbattuto un palo della luce in via Guglielmo Marconi a Casapesenna. La loro corsa sfrenata ha causato blackout temporanei e disagi alla circolazione. Il proprietario ha chiamato le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. La scena si è trasformata in un vero e proprio caos tra lampadine rotte e traffico bloccato. La fuga dei ladri si è conclusa con un inseguimento nelle strade vicine.

L'episodio in via Marconi a Casapesenna. I malviventi scoperti dal proprietario dell'abitazione dove si erano introdotti Ladri scoperti dal proprietario abbattono un palo della luce durante la fuga. E' quanto accaduto in via Guglielmo Marconi a Casapesenna. I malviventi, giunti sul posto a bordo di un'auto di colore scuro con targa straniera, sono entrati in un'abitazione per tentare il colpo. I loro piani, però, sono saltati nel momento in cui sono stati scoperti dal proprietario e costretti alla fuga. I malviventi sono entrati nell'auto e hanno ingranato la marcia per scappare. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Furto in casa sventato: ladri in fuga nelle campagne sanniteStamattina, un tentativo di furto in una casa di Melizzano è stato prontamente sventato dalla Squadra Volante di Telese Terme.

Montoro, ladri messi in fuga dai Carabinieri: tentato furto sventato a San EustachioNelle ultime ore, a Montoro, un tentativo di furto nella frazione di San Eustachio è stato prontamente sventato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Solofra, che hanno messo in fuga i ladri e garantito la sicurezza della comunità.

