Furto sventato finisce nel caos | ladri abbattono palo della luce durante la fuga
I ladri sono stati scoperti dal proprietario e, durante la fuga, hanno abbattuto un palo della luce in via Guglielmo Marconi a Casapesenna. La loro corsa sfrenata ha causato blackout temporanei e disagi alla circolazione. Il proprietario ha chiamato le forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini. La scena si è trasformata in un vero e proprio caos tra lampadine rotte e traffico bloccato. La fuga dei ladri si è conclusa con un inseguimento nelle strade vicine.
L'episodio in via Marconi a Casapesenna. I malviventi scoperti dal proprietario dell'abitazione dove si erano introdotti Ladri scoperti dal proprietario abbattono un palo della luce durante la fuga. E' quanto accaduto in via Guglielmo Marconi a Casapesenna. I malviventi, giunti sul posto a bordo di un'auto di colore scuro con targa straniera, sono entrati in un'abitazione per tentare il colpo. I loro piani, però, sono saltati nel momento in cui sono stati scoperti dal proprietario e costretti alla fuga. I malviventi sono entrati nell'auto e hanno ingranato la marcia per scappare. 🔗 Leggi su Casertanews.it
