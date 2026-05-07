La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato un uomo di 73 anni del Vallo di Lauro per aver sottratto energia elettrica in modo illecito. L’indagine, condotta sotto la supervisione della Procura locale, ha portato al deferimento dell’uomo per furto aggravato. L’episodio è stato accertato durante un controllo di routine sulla rete elettrica. Nessun’altra informazione sui dettagli dell’episodio è stata resa nota.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, che coordina le indagini, un 73enne del Vallo di Lauro, per furto aggravato. In particolare, i poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV), nella giornata di ieri, accertavano, con l’ausilio di personale della società E-Distribuzione, che un uomo di 73 anni, con a carico numerosi precedenti penali, aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete di distribuzione di energia elettrica della predetta società per fornire la sua abitazione privata ubicata in un Comune del Vallo di Lauro (AV). All’esito dell’accertamento, veniva debitamente sottoposto a sequestro il cavo abusivo con il quale era stato realizzato l’allaccio alla fornitura elettrica.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Furto di energia elettrica, denunciato un 73enne del Vallo di Lauro

Notizie correlate

Avellino, furto di energia elettrica: denunciato 73enneLa Polizia di Stato di Avellino ha denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, che coordina le indagini, un 73enne del Vallo di Lauro, per...

La corrente per fare caffè e cappuccini? La pagava il vicino: barista denunciato per furto di energia elettricaPreparare caffè e cappuccini era particolarmente economico per il titolare di un bar di Felino.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Minacce con coltello e furto di energia elettrica, citato a giudizio un 26enne; Operazione dei carabinieri a Boccadifalco, un arresto per furto di energia elettrica; Controlli a Napoli, denunciate 65 persone per furto di energia elettrica e manomissione dei quadri elettrici; Furto di energia elettrica e lavoro nero: blitz dei carabinieri ad Ardea.

Polizia di Stato, furto di energia elettrica: denunciato 73enne del Vallo di LauroLa Polizia di Stato di Avellino ha denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, che coordina le indagini, un 73enne del Vallo di Lauro, per furto aggravato. In particolare, i poliziotti del C ... irpinianews.it

Torre di Paestum al buio: furto di cavi elettrici colpisce il centro e via NettunoFurto di cavi elettrici a Torre di Paestum: blackout in Via Nettuno e nella villa comunale. Ecco gli aggiornamenti sui tempi di ripristino e i disagi segnalati. infocilento.it

EMERGENZA A TORRE DI PAESTUM: UN FURTO DI CAVI LASCIA IL CENTRO AL BUIO. Un atto vandalico ha interrotto la corrente in via Nettuno e nella villa comunale. Le squadre sono già al lavoro: ecco cosa sta succedendo. - facebook.com facebook

#Milano Svolta nelle indagini sulla profanazione della tomba di Pamela #Genini, uccisa qualche mese fa dal compagno con decine di coltellate. Indagato l'ex fidanzato, per vilipendio di cadavere e furto. Di @ElenaBaiocco #GR1 x.com