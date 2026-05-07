Avellino furto di energia elettrica | denunciato 73enne

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato un uomo di 73 anni del Vallo di Lauro per aver rubato energia elettrica. L’indagine è coordinata dalla Procura della Repubblica di Avellino. La denuncia è stata presentata dopo aver accertato che il 73enne aveva sottratto energia senza autorizzazione. La vicenda riguarda un episodio di furto aggravato, secondo quanto emerso dalle verifiche delle forze dell’ordine.

La Polizia di Stato di Avellino ha denunciato alla Procura della Repubblica di Avellino, che coordina le indagini, un 73enne del Vallo di Lauro, per furto aggravato.Allaccio abusivo scopertoIn particolare, i poliziotti del Commissariato distaccato di P.S. di Lauro (AV), nella giornata di ieri.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate La corrente per fare caffè e cappuccini? La pagava il vicino: barista denunciato per furto di energia elettricaPreparare caffè e cappuccini era particolarmente economico per il titolare di un bar di Felino. Titolare del panificio nei guai per furto di energia elettricaIl titolare di un panificio sulla Domitiana è stato denunciato dai carabinieri per furto di energia elettrica. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scandone Avellino, partenza sprint nei play-off: superata Messina in gara 1; Manocalzati, la banda dell’Audi in azione dal benzinaio sull’Ofantina; Scandone Avellino a Messina per chiudere la serie: sfida cruciale al Pala Tracuzzi; Ofantina, auto contro mandria di bovini: nello scontro 4 feriti e 8 mucche morte. Aiello del Sabato, elettricista ruba energia con ingegnoso sistema: denunciatoElettricista realizza bypass per rubare la corrente elettrica. I carabinieri della Stazione di Aiello del Sabato hanno deferito in stato di libertà un 47enne del posto per furto di energia elettrica. ilmattino.it L’azienda ruba la corrente per tre anni: 46mila euro di energia elettrica mai pagataPer tre anni un'azienda di Solofra, nella provincia di Avellino, non ha mai pagato l'energia elettrica. La scoperta è stata eseguita dai carabinieri della locale stazione che, unitamente al personale ... fanpage.it LabTv. . Prima uscita per “Noi di Centro” nell'ambito delle elezioni comunali di Avellino che vedono il partito con una sua lista nel campo largo a sostegno del candidato sindaco Nello Pizza. In città l'assessore regionale Maria Carmela Serluca che ha parlato d - facebook.com facebook