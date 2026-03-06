Un bar di Felino ha causato un furto di energia elettrica denunciando un vicino. Il titolare utilizzava l’elettricità dell’appartamento adiacente per preparare caffè e cappuccini, risparmiando sulla bolletta. La polizia ha scoperto il collegamento tra il bar e l’abitazione e ha avviato le indagini. La denuncia è stata presentata nei confronti del titolare del bar per furto di energia.

Preparare caffè e cappuccini era particolarmente economico per il titolare di un bar di Felino. La bolletta della luce, infatti, gliela pagava l’ignaro inquilino di un appartamento adiacente. Ma qualcosa per il furbetto del contatore è andato storto: l’allaccio abusivo è stato scoperto dalla Polizia Locale dell’Unione Pedemontana Parmense, intervenuta su segnalazione degli operatori di E-Distribuzione. Gli operatori della Polizia Locale hanno immediatamente identificato il personale del pubblico esercizio e il titolare, tutti di nazionalità extra-Ue, denunciandoli per furto aggravato in concorso di energia elettrica (Artt. 624 e 625 del Codice Penale), reato che prevede la reclusione da sei mesi a tre anni. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Leggi anche: La rosticceria a Mondragone non pagava la corrente: scoperto allaccio abusivo alla rete elettrica

Leggi anche: Corrente a sbafo ma senza mai pagare le bollette: 3 arresti e 2 denunce per furto di energia elettrica

Tutti gli aggiornamenti su La corrente per fare caffè e cappuccini....

Discussioni sull' argomento La corrente per fare caffè e cappuccini? La pagava il vicino: barista denunciato per furto di energia elettrica; Vuoi fare la differenza? Candidati ora al Servizio Civile con Programma integra; Conti, prelievi e segreti bancari: come il Fisco controlla il tuo conto corrente. Cosa devi fare per essere in regola; Al gelo e sotto le bombe, in Ucraina la scienza non si ferma a quattro anni dall'invasione russa.

Blackout a Milano, Firenze e Roma: come prepararsi e cosa fare se manca la correnteL’estate italiana si fa sempre più calda e con le temperature record aumentano anche le sfide per la nostra vita quotidiana. Una delle conseguenze più dirette e tangibili è la crescente pressione ... greenme.it

Esiste un libro /scrittore collegato alla corrente surrealista - facebook.com facebook

Due terzi di Cuba sono senza corrente a causa di un guasto alla principale centrale termoelettrica x.com