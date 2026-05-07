Un giovane di 25 anni è stato fermato a Moletolo con due biciclette che non aveva dichiarato di possedere. L'uomo ha fornito una scusa poco credibile per giustificare il possesso delle bici, che sono state sequestrate dalla polizia. Durante i controlli, gli agenti hanno verificato che il 25enne aveva precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il ladro a giustificare il possesso delle bici?. Cosa ha scoperto la polizia riguardo al passato del 25enne?. Perché il giudice ha disposto il divieto di dimora per il sospettato?. Come ha fatto il testimone a smascherare la scusa del giovane?.? In Breve Sospettato recidivo senza dimora fissa arrestato dai Carabinieri di San Pancrazio.. Il furto è avvenuto il 4 maggio intorno alle ore 9 del mattino.. Il giudice ha disposto il divieto di dimora nella provincia di Parma.. Le due bici di valore sono state sequestrate all'incrocio Viale Europa-Ghirarduzzi.. I carabinieri della Stazione di San Pancrazio hanno arrestato un 25enne dell’est Europa dopo che il giovane è stato sorpreso a rubare due biciclette costose nella zona di Moletolo lo scorso 4 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Furto di due bici a Moletolo: fermato il 25enne con una scusa assurda

Notizie correlate

Si schianta con la bici contro una moto nella Bergamasca: morto il 25enne Mattia SignorelliIl 25enne Mattia Signorelli ha perso la vita in seguito a un grave scontro tra una moto e la sua bicicletta nei pressi di Colli di San Fermo, nella...

Furto di bici a Villa del Conte: due 18enni fermati con dell’hashish? Cosa sapere Due diciottenni fermati dai Carabinieri di Tombolo per furto di bici il 30 aprile.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Tenta di rubare due bici a Moletolo trascinandole per strada: arrestato; Chiasso, fuggono dopo il pieno non pagato: due uomini arrestati… per furto di biciclette; Incappucciato ruba due costose bici da un palazzo ma non riesce a slegarle: 25enne arrestato in viale Piacenza; Bergamo, fermato con due biciclette e arnesi da scasso: denunciato 30enne.

Tenta di rubare due bici a Moletolo trascinandole per strada: arrestatoL’episodio alle 9 del 4 maggio, quando la centrale operativa dell’Arma ha ricevuto una segnalazione telefonica: un individuo incappucciato trascinava con fatica due biciclette lungo la carreggiata. gazzettadiparma.it

Carabinieri di Solagna e Rosà: due arresti per frode fiscale e furto di biciCarabinieri di Solagna: arrestati un 70enne (2 anni e 6 mesi per reati fiscali) e un 74enne (6 mesi per furto). Eseguiti ordini di carcerazione. vicenzareport.it

Furto al Ciglione di Malpensa: rubato il trattore con erpice rotante al motocross, uno strumento indispensabile per la preparazione del terreno, proprio in un periodo di intensa attività sportiva. La proprietà offre ricompensa a chi fornisce informazioni e segnalazi - facebook.com facebook

Assegnato l’incarico per l’autopsia dell’uomo morto dopo il furto di un camion. #aostasera #cronaca x.com