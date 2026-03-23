Si schianta con la bici contro una moto nella Bergamasca | morto il 25enne Mattia Signorelli
Il 25enne Mattia Signorelli ha perso la vita in seguito a un grave scontro tra una moto e la sua bicicletta nei pressi di Colli di San Fermo, nella Bergamasca. Grave anche il 21enne che si trovava alla guida della motocicletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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