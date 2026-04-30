Furto di bici a Villa del Conte | due 18enni fermati con dell’hashish

Il 30 aprile, i carabinieri di Tombolo hanno fermato due ragazzi di 18 anni, sospettati di aver rubato una bicicletta a Villa del Conte. Durante le perquisizioni nell’abitato, sono stati trovati e sequestrati 25,5 grammi di hashish. Entrambi sono stati portati in caserma e sono ora sotto indagine. La vicenda riguarda quindi sia il furto che il possesso di sostanze stupefacenti.

? Cosa sapere Due diciottenni fermati dai Carabinieri di Tombolo per furto di bici il 30 aprile.. Perquisizioni a Villa del Conte portano al sequestro di 25,5 grammi di hashish.. Due diciottenni residenti nell’Alta Padovana sono stati denunciati dai Carabinieri della Stazione di Tombolo dopo un furto di bicicletta avvenuto nel primo pomeriggio del 30 aprile 2026 nella località Abbazia di Villa del Conte. La vicenda ha avuto inizio quando una giovane residente della zona ha lasciato il proprio velocipede nei pressi di un’autoscuola per frequentare una lezione. Al termine dell’attività didattica, la ragazza si è trovata davanti alla sparizione del mezzo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto di bici a Villa del Conte: due 18enni fermati con dell’hashish Notizie correlate Civitavecchia: in auto con un chilo di hashish, fermati due corrieri della drogaDue cittadini ecuadoriani sono stati arrestati dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma durante un controllo effettuato presso il casello... Leggi anche: Furto al supermercato, poi spunta un coltello: denunciati due 18enni Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Tenta di rubare una bici, denunciato per furto e aggressione; Furto e ricettazione di bici, in aula lo stalker delle pizzerie e il vandalo di Piazza dei Signori; In sella a due bici rubate cercano di scappare dai proprietari (che li inseguono in auto): un arresto sul Garda; Furti di biciclette: due arresti nel Mendrisiotto. MONZA. ARRESTATO IN FLAGRANZA PER FURTO AGGRAVATO DI BICICLETTA IN PIAZZA TRENTO(mi-lorenteggio.com) Monza, 29 aprile 2026 – La Polizia di Stato di Monza e della Brianza, nel pomeriggio del 27 aprile 2026, ha tratto in arresto un cittadino di nazionalità algerina, irregolare sul ... mi-lorenteggio.com Tenta di rubare una bici, denunciato per furto e aggressioneEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it Hanno commesso un furto di monili d’oro ai danni di un’anziana e con la loro auto si sono diretti a Napoli e credevano di averla fatta franca con un bottino cospicuo. Ma non avevano fatto i conti con la squadra mobile che, avviate le prime indagini e una volta r - facebook.com facebook