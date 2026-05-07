Furto di 80 arnie | svaniti apiari per 150.000 dollari nel NSW

Nel New South Wales, sono scomparsi 80 arnie, causando un danno stimato di circa 150.000 dollari. Le autorità stanno indagando su un possibile furto pianificato e su chi possa aver organizzato il colpo. La presenza del parassita Varroa, che ha colpito le colonie di api, potrebbe aver influito sulla decisione dei ladri. Le indagini sono in corso per chiarire le modalità e i responsabili di questo furto.

? Cosa scoprirai Chi potrebbe aver pianificato un furto così specifico di ottanta arnie?. Come ha fatto il parassita Varroa a spingere i ladri all'azione?. Perché gli esperti sospettano la mano di un altro apicoltore?. Quali dettagli estetici permetteranno alla polizia di identificare le arnie rubate?.? In Breve Furto avvenuto tra 31 marzo e 6 maggio vicino a Bonshaw.. Mitch McLennan ipotizza coinvolgimento di apicoltori per crisi causata da Varroa destructor.. Parassita Varroa destructor rilevato in Australia nel giugno 2022 colpisce le popolazioni.. Polizia invita segnalazioni tramite Crime Stoppers al numero 1800 333 000.. Tra il 31 marzo e il 6 maggio, un furto massiccio di apiari ha colpito una proprietà rurale nel Nuovo Galles del Sud, causando un danno economico stimato in 150.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Furto di 80 arnie: svaniti apiari per 150.000 dollari nel NSW Notizie correlate Questa azienda sta cercando gamer: stipendio da oltre 150.000 dollariPer anni giocare ai videogiochi è stato considerato un passatempo poco produttivo, quasi un lusso da ritagliare nel tempo libero. Bitcoin a 80.000 dollari: scuote il mercato il piano Trump sul petrolio? Cosa scoprirai Come influenzerà il Project Freedom il prezzo del petrolio nei prossimi giorni? Perché Bitcoin sale mentre il greggio subisce una...