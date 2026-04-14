Un'azienda offre un salario superiore ai 150.000 dollari a gamer professionisti, aprendo una strada diversa per chi si dedica ai videogiochi a livello competitivo. Per molto tempo, giocare ai videogiochi è stato visto come un passatempo, quasi un’attività marginale rispetto ad altri lavori. Ora, alcune aziende riconoscono il valore di questa passione e cercano professionisti per ruoli legati al settore videoludico.

Per anni giocare ai videogiochi è stato considerato un passatempo poco produttivo, quasi un lusso da ritagliare nel tempo libero. Oggi quello stesso allenamento mentale — fatto di riflessi rapidi, gestione simultanea di informazioni e decisioni in tempo reale — viene guardato con occhi completamente diversi, al punto che può aprire le porte a una delle professioni più delicate e strategiche. Negli Stati Uniti, la Federal Aviation Administration ha deciso di cambiare approccio al problema della carenza di personale nelle torri di controllo, puntando su una generazione cresciuta con joystick e tastiere. Non è una provocazione, ma una strategia concreta che mescola tecnologia, cultura digitale e necessità operative.🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Questa azienda sta cercando gamer: stipendio da oltre 150.000 dollari

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