Cinque persone sono state arrestate nel Napoletano dopo aver commesso numerose rapine in distributori di carburante e negozi nei ultimi quattro mesi. Le rapine coinvolgevano sia il personale in servizio che i clienti degli esercizi commerciali della zona. La polizia ha smantellato la banda, che operava ripetutamente, e ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare.

Nel giro di quattro mesi avevano messo a segno numerose rapine ai danni di personale in servizio presso distributori di carburante e di acquirenti degli esercizi commerciali del Napoletano: sgominata una banda. Gli agenti di polizia hanno infatti eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal tribunale di Nola su richiesta della Procura nolana, nei confronti di sei persone, cinque delle quali sono state condotte in carcere mentre una sesta è stata raggiunta dall'obbligo di dimora nel Comune di residenza e dall'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Tutte sono accusate di essere componenti di....

© Anteprima24.it - VIDEO/ Rapine a distributori di carburante e negozi, cinque persone arrestate nel Napoletano

