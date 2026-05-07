Furgone fuori strada si ribalta un morto nel Cesenate

Un incidente stradale si è verificato questa sera intorno alle 19 a Verghereto, nel forlivese. Un furgone è uscito di strada e si è ribaltato, provocando la morte di una persona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi e le operazioni di soccorso. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico durante le operazioni di intervento.

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Verghereto (Forlì-Cesena), 7 maggio 2026 – Incidente stradale questa sera, attorno alle 19, a Verghereto, in via San Giuseppe. Il conducente di un furgone è uscito di strada per cause ancora da appurare e il mezzo si è ribaltato. L’uomo è morto così. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo, oltre a 118 e carabinieri. .🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furgone fuori strada si ribalta, un morto nel Cesenate Notizie correlate Leggi anche: Sciagura nella notte, auto vola fuori strada e si ribalta: morto un uomo Terribile incidente, auto si ribalta e finisce fuori strada. Un morto e un ferito graveLoro Ciuffenna (Arezzo), 26 aprile 2026 – Terribile incidente stradale nel pomeriggio di oggi, domenica 26 aprile, lungo la Setteponti Levante a Loro... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Incidente sull'autostrada A23: furgone si ribalta e vola fuori strada, miracolati i due occupanti incastrati tra le lamiere; Temendo frontale tra auto e furgone, un automobilista trasportato in gravi condizioni al Bufalini con l'eliambulanza; ? Furgone fuori controllo, si ribalta nella scarpata; Apecar accartocciato dopo un tamponamento: ferite lievi per l’operatore ecologico alla guida. Furgone si ribalta e precipita in una scarpata | FOTOFurgone fuori strada a Ormanico: mezzo ribaltato in scarpata, conducente illeso e intervento dei vigili del fuoco. nordest24.it Furgone si ribalta e finisce fuori strada, conducente estratto dalle lamiere e soccorso con l’eliambulanzaGrave incidente sulla strada provinciale 3A nel Comune di Allumiere, in provincia di Roma. Un uomo è rimasto ferito e ha avuto bisogno di cure mediche urgenti, quando il furgone che guidava si è ... fanpage.it Furgone fuori strada a Ormanico: mezzo ribaltato in scarpata, conducente illeso e intervento dei vigili del fuoco. #Trentino #Trento #Cronaca #Inprimopiano x.com : È partito col furgone da un Comune a oltre 20 chilometri di distanza da Terricciola. Ha aperto il portellone e ha iniziato a scaricare. Tutto fuori dai cassonetti, in località La Fraschetta. Fregand - facebook.com facebook