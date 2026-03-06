Sciagura nella notte auto vola fuori strada e si ribalta | morto un uomo

Nella notte tra giovedì e venerdì un uomo di 52 anni ha perso la vita in un incidente stradale nelle campagne tra Faenza e Solarolo. L’auto è uscita di strada e si è ribaltata, provocando la morte del conducente sul colpo. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Un uomo ha perso la vita nel tremendo incidente. Sul posto 118, Vigili del Fuoco e Polizia, ma per l'automobilista non c'era più nulla da fare Una tragedia stradale nella notte fra giovedì e venerdì. A perdere la vita è un uomo di 52 anni. Tutto è avvenuto nelle campagne tra Faenza e Solarolo. Secondo una prima ricostruzione della Polizia di Stato, giunta sul posto con le volanti, l'automobilista, alla guida di una Citroen, stava percorrendo la provinciale via Lugo, proveniente dalla via Emilia, quando all'intersezione con via Sant'Andrea, nei pressi del ponte sul Senio di Solarolo, avrebbe perso il controllo dell'auto. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

