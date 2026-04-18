Un incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 18 aprile nella zona di Aviano. Un’auto è uscita di strada, provocando il ferimento di tre persone. Tra queste ci sono due bambine e un’altra persona adulta. I soccorsi sono intervenuti prontamente sul luogo dell’incidente. La dinamica esatta e le condizioni delle ferite non sono state ancora rese note.

Un violento incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di sabato 18 aprile nella zona di Aviano, lasciando tre persone ferite, tra cui due bambine. Il sinistro è avvenuto in via Uguaglianza, dove una conducente di 35 anni ha perso il controllo del proprio veicolo finendo fuori strada, senza che fossero coinvolti altri mezzi durante la dinamica dell’impatto. L’intervento dei soccorsi e le condizioni delle coinvolte. La gestione dell’emergenza è stata caratterizzata da una risposta immediata delle unità di soccorso inviate dal Nue112. Sul luogo della collisione sono intervenuti i medici e gli operatori della Sores, supportati dai vigili del fuoco e dagli agenti della Polizia Locale di Aviano per i necessari rilievi tecnici.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aviano, auto fuori strada: tre ferite tra cui due bambine

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