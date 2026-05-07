Fuori a un passo dal traguardo Amici 25 i concorrenti verso l’addio nella semifinale

Il 7 maggio 2026 si è registrata la semifinale di Amici 25, il talent di Canale 5. I concorrenti ancora in gara si trovano ormai vicini alla conclusione del percorso e il numero di eliminati si riduce di giorno in giorno. La fase finale si avvicina rapidamente, lasciando poche possibilità di errore ai partecipanti che hanno superato le precedenti sfide. La competizione sta entrando nel momento più cruciale della stagione.

La corsa verso la finale di Amici 25 è ormai entrata nella fase decisiva. Oggi, 7 maggio 2026, viene registrata la semifinale del serale del talent di Canale 5 e per gli allievi rimasti in gara il margine d’errore è praticamente sparito. Dopo le eliminazioni di Gard e Riccardo, restano in gioco sei concorrenti: Alessio, Emiliano e Nicola per il ballo, Angie, Lorenzo ed Elena per il canto. Uno di loro rischia di fermarsi proprio a un passo dal traguardo. La puntata si annuncia particolarmente delicata anche per la giuria di Amici 25, chiamata a scegliere chi merita l’accesso alla finalissima e chi invece dovrà lasciare la scuola sul più bello. I pronostici, però, sembrano già indicare alcuni nomi più esposti di altri.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Amici 25 - I commenti alla seconda puntata del Serale

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