Negli ultimi quattro anni, l’utilizzo di sigarette elettroniche e di prodotti a tabacco riscaldato è quasi raddoppiato, passando dal 3,9% nel 2021 al 7,4% nel 2025. Intanto, si avvicina l’approvazione di una nuova stretta sul fumo, con un aumento di cinque euro a pacchetto. La misura sembra essere vicina alla firma ufficiale, mentre i dati indicano una crescita significativa dell’uso di questi prodotti nel paese.

AGI - In 4 anni è quasi raddoppiato l’uso della sigaretta elettronica e di prodotti a tabacco riscaldato non bruciato, dal 3,9% nel 2021 al 7,4% nel 2025. Prese sia singolarmente che in associazione, le due tipologie di prodotto sono più diffuse tra i giovani. Sono maggiormente utilizzate dai 18-34enni (16,5%), mentre il consumo diminuisce nelle età successive, fino a raggiungere il livello più basso tra gli over 65 (1,4%). La proposta di legge: 5 euro contro il fumo. Da qui l’importanza di una norma che porti a un drastico aumento del prezzo non solo delle sigarette tradizionali, ma di tutti i prodotti da fumo. Ridurre il numero di fumatori è il primo obiettivo della proposta di legge d’iniziativa popolare per aumentare di 5 euro il costo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Fumo, verso la stretta: +5 euro a pacchetto. Firme a un passo dal traguardo

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