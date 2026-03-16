Non ci sarà Amici 25 Giulia Stabile fuori dal cast del talent | il motivo

Giulia Stabile non farà parte del cast del serale di Amici 25, che debutta tra pochi giorni su Canale 5. La ballerina, vincitrice della precedente edizione del talent, è stata esclusa dal cast ufficiale del programma condotto da Maria De Filippi. La sua assenza è stata confermata dalle fonti ufficiali prima dell'inizio della fase più attesa dello show.

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e tra pochi giorni prenderà ufficialmente il via il serale di Amici 25, la fase più attesa del talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Dopo mesi di sfide, esami e prove nella scuola più famosa della televisione italiana, gli allievi sono pronti a salire sul palco del prime time per contendersi la vittoria finale davanti alla giuria e al pubblico. L’attesa cresce di ora in ora, soprattutto sui social, dove i fan del programma analizzano ogni dettaglio sul cast, sulle squadre e sui professionisti che accompagneranno i ragazzi durante le esibizioni. >> “Perché proprio ora”. Caduta Libera, la decisione della produzione su Isobel Kinnear Lo speciale andato in onda il 15 marzo ha rappresentato una sorta di ponte tra il pomeridiano e la fase conclusiva del talent. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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