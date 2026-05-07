Funivia Val Bisagno comitati all' attacco | Costi vento piloni privacy Ecco cosa non torna

La Rete Genovese, un gruppo di comitati locali, ha sollevato nuovamente dubbi e critiche riguardo alla funivia in Val Bisagno, evidenziando questioni legate ai costi, alle condizioni meteorologiche come il vento, alla stabilità dei piloni e alla tutela della privacy. La discussione sulla realizzazione dell’opera ha riacceso l’attenzione pubblica, con le diverse parti coinvolte che continuano a confrontarsi su aspetti tecnici e di sicurezza.

La Rete Genovese, che raggruppa una lunga serie di comitati attivi sul territorio, riaccende i riflettori sulla discussa funivia (o cabinovia) per il trasporto pubblico in Val Bisagno. Una ipotetica soluzione a un problema che si trascina da anni, presentata nei mesi scorsi dal Comune, sulla base.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Funivia in Val Bisagno, perplessità anche dal comitato Opposizione Skymetro: "Non ci siamo" Funivia in Val Bisagno, il comitato di via Vecchia: "Progetto calato nuovamente dall'alto"Mentre il centrodestra protesta, anche tra la cittadinanza c'è chi non nasconde la propria perplessità: è il caso del comitato di via Vecchia e... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cabinovia in Valbisagno, primo round in maggioranza: ora il confronto si apre ai tecnici dei comitati; Progetto cabinovia in Val Bisagno: la palla passa a municipi e cittadini; Cabinovia in Valbisagno, rinviato il primo confronto. Il comitato No Skymetro: È un’assurdità palese; Cabinovia in Val Bisagno, il comitato attacca: Scelta assurda, serve coinvolgere i cittadini. Funivia in Valbisagno, dubbi in maggioranza su vento e sicurezza. Dibattito nei MunicipiGenova – Le perplessità restano, anche nel centrosinistra. E non le hanno fugate le due ore di confronto con il professor Pierluigi Coppola sull’ipotesi della funivia come alternativa allo Skymetro pe ... ilsecoloxix.it Cabinovia in Val Bisagno, cento punti critici: troppo vicina allo stadioLe osservazioni fatte da cittadini e comitati ai municipi interessati. Tra le obiezioni anche la fermata davanti al carcere ... genova.repubblica.it Salis, Cabinovia in Valbisagno o trampolino per Roma Il Comitato di zona torna a farsi sentire: funivia scelta assurda, serve il coinvolgimento dei cittadini! Queste le dichiarazioni delle associazioni del territorio in merito alla possibile realizzazione di una funiv - facebook.com facebook