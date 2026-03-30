Una nuova ondata di dubbi si solleva sulla funivia in Val Bisagno, con il comitato Opposizione Skymetro che si aggiunge alle critiche già espresse dal comitato di via Vecchia. Quest'ultimo, durante la precedente amministrazione, si era opposto all’opera proposta dalla giunta attuale. Le due associazioni sottolineano che i progetti non sono ancora considerati soddisfacenti o adeguati alle aspettative.

Aumentano le perplessità dei comitati del territorio. Intanto il gruppo consiliare Avs del Municipio Bassa Val Bisagno ha chiesto ai cittadini di scrivere via mail la propria opinione Dopo le perplessità del comitato di via Vecchia, arrivano anche quelle del comitato Opposizione Skymetro, che durante la passata amministrazione si era mobilitato contro l’opera proposta dalla giunta Bucci. E ora esprime più di un dubbio anche sul nuovo studio presentato sabato, che propone una funivia per affrontare la storica questione della mobilità in Val Bisagno. “Non ci siamo”: così il comitato liquida il progetto, definendolo sui social uno “skymetro light" con qualche aspetto migliore, ma complessivamente con gli stessi difetti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Funivia in Val Bisagno, perplessità anche dal comitato Opposizione Skymetro: "Non ci siamo"

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