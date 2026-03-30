Il progetto della funivia in Val Bisagno, elaborato dal Politecnico di Milano, è stato presentato sabato 28 marzo. Il comitato di via Vecchia ha commentato che il progetto sembra essere stato imposto dall'alto senza un confronto diretto con la comunità locale. La discussione sul progetto continua, alimentata da diverse opinioni e prese di posizione dei residenti.

Mentre il centrodestra protesta, anche tra la cittadinanza c'è chi non nasconde la propria perplessità: è il caso del comitato di via Vecchia e strade limitrofe che bolla il progetto come “calato di nuovo dall'alto” Sta facendo discutere il progetto della funivia per la Val Bisagno, elaborato dal Politecnico di Milano e presentato sabato 28 marzo. Mentre il centrodestra protesta, anche tra la cittadinanza c'è chi non nasconde la propria perplessità: è il caso del comitato di via Vecchia e strade limitrofe che bolla il progetto come “calato di nuovo dall'alto”. Il comitato, che era contrario anche allo skymetro, parte da... 🔗 Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Funivia in Val Bisagno, il comitato di via Vecchia: "Progetto calato nuovamente dall'alto"

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