Vampe pronte a incendiare Palermo operai aggrediti allo Zen durante la rimozione delle cataste di legno

Questa mattina, operai incaricati di rimuovere le cataste di legno allo Zen sono stati aggrediti durante il lavoro. Il presidente della Rap e l’assessore comunale all’Ambiente si sono recati negli uffici della Digos per denunciare l’accaduto. Le operazioni di smontaggio delle pile di legname erano finalizzate alla preparazione di una “vampa” prevista nell’area.

Rimuovono le cataste di legno accumulate in vista della “vampa” e vengono aggrediti. Questa mattina il presidente della Rap, Giuseppe Todaro, e l’assessore comunale all’Ambiente, Pietro Alongi, si sono recati negli uffici della sezione investigativa della Digos della questura per denunciare gravi. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Spari contro la chiesa San Filippo Neri allo Zen di PalermoSgomento e reazioni per i colpi di arma da fuoco esplosi contro la parrocchia San Filippo Neri allo Zen di Palermo. Fiamme nella notte, a fuoco bancali e cataste di legnoI Vigili del fuoco del distaccamento di Spoleto sono intervenuti, intorno alle ore 3 per un incendio che ha interessato una falegnameria in località...