Fuga folle a Borgo Nuovo | lanciano droga dal finestrino e arrestato

Un episodio di fuga a Borgo Nuovo si è concluso con l’arresto di un uomo, mentre un suo complice è riuscito a scappare tra i vicoli. Durante l'operazione, i carabinieri hanno trovato sostanze stupefacenti che erano state lanciate dal finestrino dell’auto in corsa. La fuga e il successivo ritrovamento sono stati oggetto di un’indagine da parte delle forze dell’ordine, che hanno avviato approfondimenti per identificare il secondo soggetto.

? Cosa scoprirai Come ha fatto il secondo complice a sparire tra i vicoli?. Cosa hanno trovato i carabinieri dopo il lancio dal finestrino?. Chi è il passeggero che è riuscito a sfuggire ai militari?. Quali sono le accuse che il magistrato ha contestato al ventenne?.? In Breve Sequestrati 40 grammi di hashish e un bilancino di precisione a Borgo Nuovo.. Conducente senza patente arrestato per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.. Secondo occupante del veicolo in fuga a piedi ricercato dai carabinieri.. Indagini in corso per ricostruire la catena di distribuzione nel quartiere.. Un ventenne è stato arrestato a Borgo Nuovo dopo un inseguimento ad alta velocità con lancio di hashish dal finestrino, avvenuto durante un controllo stradale della pattuglia dei carabinieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fuga folle a Borgo Nuovo: lanciano droga dal finestrino e arrestato Notizie correlate Non si ferma all'alt, poi lancia la droga dal finestrino dell'auto: arrestato dopo inseguimento a Borgo NuovoMentre fuggivano a tutta velocità percorrendo a bordo di un’auto le strade di Borgo Nuovo, avrebbero cercato di disfarsi di 40 grammi di hashish. Folle fuga a San Benedetto del Tronto, invade piste ciclabili e lancia eroina fuori dal finestrino: arrestatoEseguito un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale a Porto d’Ascoli, località di San Benedetto del Tronto. Contenuti di approfondimento Si parla di: Non si ferma all'alt, poi lancia la droga dal finestrino dell'auto: arrestato dopo inseguimento a Borgo Nuovo; Macchia d’Isernia | l’Europa degli Erasmus tra i vicoli del borgo.