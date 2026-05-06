Non si ferma all' alt poi lancia la droga dal finestrino dell' auto | arrestato dopo inseguimento a Borgo Nuovo

Durante un inseguimento nelle strade di Borgo Nuovo, un’auto ha ripreso la fuga dopo aver ignorato un segnale di stop. I occupanti hanno cercato di liberarsi di circa 40 grammi di hashish, lanciandola dal finestrino durante la corsa. L’auto è stata fermata e due persone sono state arrestate sul posto. La polizia ha sequestrato la droga e avviato le procedure di rito.

Mentre fuggivano a tutta velocità percorrendo a bordo di un’auto le strade di Borgo Nuovo, avrebbero cercato di disfarsi di 40 grammi di hashish. I carabinieri hanno arrestato nei giorni scorsi un ragazzo di 20 anni accusato di resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Non si ferma all'alt, poi lancia droga e bilancino di precisione dal finestrino dell'auto: arrestatoMentre fuggivano a tutta velocità percorrendo a bordo di un’auto le strade di Borgo Nuovo, avrebbero cercato di disfarsi di 40 grammi di hashish. Leggi anche: Inseguimento da film, non si ferma all'alt e lancia la droga dall’auto in corsa Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Borgo Val di Taro, si ferma lo storico macello comunale. Una filiera di qualità rischia di scomparire: la comunità locale in allarme; Via libera alla demolizione dell'ex teatro in abbandono a Borgo Nuovo; Borgo Nuovo, via libera alla demolizione dell’ex teatro-cinema; Addio all’ex cinema di Borgo Nuovo: via l’amianto, nasce la nuova piazza. DEMOLIZIONE EX TEATRO DI BORGO NUOVO: DOPO 21 ANNI SI SBLOCCA TUTTO. NASCERÀ UNA NUOVA PIAZZA PER IL QUARTIERE Dopo oltre due decenni di immobilismo, oggi mettiamo un punto fermo: la Giunta comunale ha approvato il progetto - facebook.com facebook Borgo Nuovo. Rap interviene con attività di pulizia postazione con annesso svuotamento campane e ritiro ingombranti illecitamente abbandonati nelle vie: Cammarano, Erice, Tindari, Acireale, largo Cefalù. Foto prima e dopo. #inciviltà x.com