Folle fuga a San Benedetto del Tronto invade piste ciclabili e lancia eroina fuori dal finestrino | arrestato

Un uomo è stato arrestato a Porto d’Ascoli dopo un inseguimento, durante il quale ha invaso le piste ciclabili e ha lanciato eroina fuori dal finestrino dell’auto. Durante la vicenda sono stati sequestrati droga e materiale utilizzato per il confezionamento. L’intera operazione ha coinvolto le forze dell’ordine che hanno fermato e arrestato il soggetto.

Eseguito un arresto per spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale a Porto d’Ascoli, località di San Benedetto del Tronto. Un uomo del posto, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato fermato dopo un inseguimento iniziato nella parte sud della città e conclusosi in un parcheggio commerciale, a seguito di una cessione di eroina documentata dai militari. Operazione dei Carabinieri: i dettagli dell’intervento Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è stato il risultato di un’attività di osservazione e pedinamento avviata in diverse zone della parte sud della città.... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Folle fuga a San Benedetto del Tronto, invade piste ciclabili e lancia eroina fuori dal finestrino: arrestato Articoli correlati Leggi anche: Magistratura, toghe spudorate: cosa è successo a Bergamo e San Benedetto del Tronto Il rebus San Benedetto del Tronto. Cantiere aperto, nessuno in campoTanto per smentire un vecchio detto: la luce del giorno non si vede ma di galli che cantano, se ne sentono davvero pochi. Aggiornamenti e notizie su San Benedetto del Argomenti discussi: San Benedetto, i Carabinieri arrestano spacciatore dopo un folle inseguimento in centro. San Benedetto, i Carabinieri arrestano spacciatore dopo un folle inseguimento in centroLa corsa si è conclusa in un parcheggio di via Pasubio dove gli agenti lo hanno bloccato. Il Giudice ha convalidato l'arresto ... rivieraoggi.it San Benedetto, paura al Ponterotto: in piena notte entra in casa con la famiglia che dorme. Tso per un nordafricanoUn uomo di origini nordafricane si introduce in una palazzina e in un appartamento mentre una famiglia dorme. I residenti lo mettono in fuga. Intervento dei carabinieri e successivo trattamento sanita ... lanuovariviera.it