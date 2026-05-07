Fucilieri di San Nicola | colpi a salve per il Patrono nel Matese

Nel borgo del Matese, i fucilieri di San Nicola hanno sparato colpi a salve in occasione della festa del Patrono. Durante l’evento, alcune giovani donne hanno impugnato e maneggiato gli antichi archibugi, attirando l’attenzione dei presenti. In questi giorni, molti emigrati sono tornati nel paese per partecipare alle celebrazioni religiose e alle tradizionali manifestazioni. La festa ha richiamato numerosi residenti e visitatori, creando un’atmosfera di convivialità.

? Cosa scoprirai Come fanno le giovani donne a impugnare gli antichi archibugi?. Perché gli emigrati tornano nel borgo proprio in questi giorni?. Cosa accade tra i monti del Matese durante la processione?. Come resiste questa tradizione millenaria all'avvento dell'intelligenza artificiale?.? In Breve Eventi l'8 maggio ore 16:00 e 9 maggio ore 9:00 a San Giuliano del Sannio.. Oltre sessanta membri dell'associazione animano le strade tra Matese e Valle del Tammaro.. Nuova partecipazione femminile alla replica degli antichi archibugi durante la rievocazione storica.. Prossimo appuntamento con i fucilieri fissato per il 10 agosto in onore di San Nicola.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fucilieri di San Nicola: colpi a salve per il Patrono nel Matese Notizie correlate San Giuliano: 60 fucilieri con antichi archibugi per San Nicola? Cosa scoprirai Come cambiano le tradizioni con la nuova partecipazione femminile? Chi sono i giovani che scelgono di difendere queste radici? Dove... Maglie celebra il suo patrono: riti, luminarie e spettacoli per San NicolaMAGLIE – Una città che celebra il suo patrono tra riti, luminarie e spettacoli: Maglie si appresta a vivere uno dei momenti più attesi dell'anno con... Una raccolta di contenuti Per San Nicola i 'Fucilieri' di San Giuliano sono pronti al fuocoCirca 60 fucilieri pronti ad esplodere con i loro fucili ad avancarica, perfette repliche dei vecchi archibugi, centinaia di colpi a salve tra le vie del paese. (ANSA) ... ansa.it Archibugi puntati verso il cielo: sono tornati i fucilieri a San Giuliano del SannioA San Giuliano del Sannio si rinnova la tradizionale parata dei fucilieri, che sparano con i propri archibugi, caricati a salve e puntati verso il cielo, in onore di San Nicola, patrono del paese. Un ... rainews.it