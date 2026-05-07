Fruizione dei beni culturali e turismo crocieristico | l’assessore De Maria fa chiarezza

L’assessore al Turismo e al Marketing territoriale ha commentato le recenti discussioni sulla gestione dei beni culturali della città, rispondendo alle polemiche sollevate in questi giorni. La sua dichiarazione si inserisce nel tentativo di chiarire la posizione dell’amministrazione rispetto alle questioni legate alla fruizione del patrimonio culturale e al turismo legato alle crociere. La questione ha attirato l’attenzione di diverse parti, portando a confronti pubblici e dibattiti.

BRINDISI - L’assessore al Turismo e al Marketing territoriale, Giuseppe De Maria, fa chiarezza intervenendo in merito alle recenti polemiche riguardanti la gestione dei contenitori culturali cittadini. “È necessario fornire dati aggiornati con particolare attenzione al calendario dei flussi.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate A Firenze un corso gratuito forma gli sviluppatori del turismo digitale, tra metaverso e beni culturaliA Firenze prende avvio un nuovo percorso di formazione tecnica pensato per chi vuole lavorare nello sviluppo software applicato al turismo e alla... L’articolo 9 della costituzione italiana. Beni culturali e ambientali come beni comuni": Tomaso Montanari a BolognaVenerdì 27 febbraio alle ore 11, l’Aula Magna dell’Accademia di Belle Arti di Bologna ospiterà il dialogo di Tomaso Montanari con Eleonora... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Nasce il primo standard per la gestione del patrimonio culturale; Il Settore Patrimonio culturale al Salone del Restauro 2026; Cultura, prof. Villanacci: La Costituzione resta il pilastro della tutela; PO FESR 2014/2020 - Azione 6.7.2. - La GAM e Palermo: nuovi percorsi di fruizione per un museo diffuso e accessibile - Ammissione a finanziamento. Beni culturali in Italia: un patrimonio immenso ancora inespressoMusei pieni solo nelle grandi città, mentre migliaia di siti restano invisibili: Italia dei record UNESCO, ma il tesoro culturale è sottoutilizzato ... catania.liveuniversity.it Per un modello condiviso di governance dei beni culturaliNasce SGPI:01:2024, progettato come standard di certificazione di un sistema di gestione, sviluppato da Certiquality insieme agli Stati Generali del Patrimonio Italiano, per rendere la valorizzazione ... ilgiornaledellarte.com IN TUTTO IL MONDO LE PRENOTAZIONI PER LA FRUIZIONE DI UN SITO AVVENGONO ON LINE...ALLA SCALA DEI TURCHI HANNO INVECE DECISO PER IL SOLO SBIGLIETTAMENTO IN LOCO: INCREDIBILE! - facebook.com facebook