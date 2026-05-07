Frosinone trovato con un coltello nascosto in auto | denunciato dalla Polizia

La Polizia di Stato ha fermato un uomo a Frosinone e, durante i controlli, ha trovato un coltello con un dispositivo blocca lama lungo circa 16,5 centimetri nascosto all’interno dell’auto. L’uomo, residente nella provincia, è stato denunciato per porto illegale di arma da taglio. Nessun’altra persona è stata coinvolta nell’episodio.

Intervento della Polizia di Stato a Frosinone, dove un uomo residente in provincia è stato denunciato per porto illegale di arma da taglio dopo essere stato trovato in possesso di un coltello con dispositivo blocca lama lungo circa 16,5 centimetri.L’auto ferma a bordo stradaGli agenti della.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Frosinone, finge di essere delle Forze dell’Ordine: denunciato con paletta falsa, coltello e manganello in autoOperazione della Polizia di Stato durante i controlli sul territorio: sequestrati segni distintivi contraffatti e armi, due persone segnalate per... Leggi anche: Ferisce un uomo con un coltello nei pressi della stazione: rintracciato e denunciato dalla polizia Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Trovati con cocaina, due segnalati alla Prefettura; Frosinone, pugno duro contro la droga: due segnalati e un foglio di via - Tu News 24 - Passione per l'informazione; Raffica di controlli dei Carabinieri durante il ponte del 1° maggio: denunce, segnalazioni e patente ritirata; Frosinone, giornata intensa per la Polizia: ammonimento per stalking, una denuncia e un 35enne trovato con cocaina. Trovato con 44 dosi di cocaina: espulso un cittadino albaneseAlla luce di quanto emerso, il Giudice di Pace di Frosinone ha convalidato l’ordine di accompagnamento alla frontiera ... ciociariaoggi.it Trovati con cocaina, due segnalati alla PrefetturaNei confronti di uno dei due soggetti, il Questore della Provincia di Frosinone, emanerà un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune ... ciociariaoggi.it In occasione di Frosinone Mantova, gara che potrebbe valere la promozione dei ciociari in Serie A, il sindaco Riccardo Mastrangeli ha firmato un'ordinanza per tutela della sicurezza urbana e salute pubblica. In occasione dell’incontro di calcio in programma v - facebook.com facebook Guida all’ultima giornata di #SerieB. Frosinone: un pari ed è A, il Palermo a Venezia x.com