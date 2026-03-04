Frosinone finge di essere delle Forze dell’Ordine | denunciato con paletta falsa coltello e manganello in auto

A Frosinone, un uomo è stato denunciato dalla Polizia di Stato per aver finto di appartenere alle Forze dell’Ordine. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di una paletta falsa, un coltello e un manganello nascosti nell’auto. Sono state sequestrate anche alcune armi e oggetti considerati atti ad offendere. La vicenda riguarda i reati di contraffazione di segni distintivi e possesso di armi senza autorizzazione.

Operazione della Polizia di Stato durante i controlli sul territorio: sequestrati segni distintivi contraffatti e armi, due persone segnalate per droga La Polizia di Stato ha denunciato un uomo per possesso di segni distintivi contraffatti, porto di armi proprie senza autorizzazione e porto di oggetti atti ad offendere senza giustificato motivo. Il conducente ha tentato di eludere il controllo, ma è stato bloccato poco dopo dagli operatori. Nel corso della perquisizione, oltre alla paletta risultata contraffatta, nel portabagagli del veicolo sono stati rinvenuti un coltello a serramanico e un manganello telescopico, entrambi sequestrati. Alla luce degli elementi raccolti, per l’uomo è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

