Ferisce un uomo con un coltello nei pressi della stazione | rintracciato e denunciato dalla polizia

La polizia ha identificato e denunciato l’uomo che domenica sera 8 marzo ha ferito un altro con un coltello in piazzetta Spada, vicino alla stazione di Bergamo. L’aggressore è stato rintracciato poco dopo l’accaduto e ora si trova sotto indagine. La vittima ha subito le cure necessarie, mentre le forze dell’ordine continuano le verifiche sul caso.

IL CASO. Rintracciato il responsabile dell'accoltellamento di domenica sera 8 marzo in piazzetta Spada, vicino alla stazione di Bergamo. Un uomo è stato ferito profondamente a una gamba, l'aggressore è poi fuggito. Rintracciato e denunciato: sarà accompagnato presso il Centro di permanenza per il rimpatrio. Nella tarda mattinata di lunedì 9 marzo la polizia ha rintracciato e denunciato l'autore dell'aggressione avvenuta nella serata di domenica nei pressi della stazione ferroviaria cittadina. Sono quasi le 20 dell'8 marzo quando alla Centrale operativa della Questura giunge la segnalazione di una persona ferita da arma da taglio in viale Papa Giovanni XXIII.