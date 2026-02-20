Treviglio ragazza trovata con ketamina e hashish | segnalata e patente ritirata

Una giovane di Treviglio è stata trovata in possesso di droga durante un controllo della polizia. Gli agenti, aiutati dal Reparto Prevenzione Crimine, hanno sequestrato due bustine con 8 grammi di ketamina e 16,4 grammi di hashish. La ragazza è stata segnalata e la patente le è stata ritirata. La scoperta si è verificata in una zona frequentata da giovani. La polizia continua a monitorare il territorio per prevenire il consumo di stupefacenti.

Treviglio. È stata sorpresa dagli agenti del Commissariato distaccato di Polizia di Stato di Treviglio, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, con due bustine contenenti 8 grammi di ketamina e 16,4 grammi di hashish. La ragazza, incensurata, è stata segnalata alla Prefettura e le è stata ritirata la patente di guida. L'episodio è avvenuto nella serata di giovedì 19 febbraio durante un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso dell'operazione sono state fermate 59 persone, 13 delle quali con precedenti, e controllati 9 veicoli, con 5 verbali elevati per violazioni al Codice della Strada.