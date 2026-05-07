Frosinone-Mantova venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Ciociari ad un punto dalla massima serie
Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si disputa la partita tra Frosinone e Mantova. Le formazioni ufficiali sono state rese note, così come le quote e i pronostici, e sono stati convocati i giocatori delle due squadre. Il Frosinone, guidato da Alvini, si trova a un punto dalla promozione in Serie A dopo due anni. Per ottenere la certezza della promozione, gli basta un pareggio contro il Mantova allenato da Modesto.
Il Frosinone di Alvini è ad un passo dal ritorno in Serie A dopo 2 anni, e gli basta un punto quest’oggi contro il Mantova di Modesto per iniziare i festeggiamenti. I ciociari hanno espugnato di forza il Menti di Castellammare di Stabia grazie ad un gol nel finale di Bracaglia, in quella che è l’undicesima vittoria esterna stagionale. Un piccolo miracolo firmato dal tecnico ex Cremonese,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com
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