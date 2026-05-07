Frosinone-Mantova venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati Ciociari ad un punto dalla massima serie

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si disputa la partita tra Frosinone e Mantova. Le formazioni ufficiali sono state rese note, così come le quote e i pronostici, e sono stati convocati i giocatori delle due squadre. Il Frosinone, guidato da Alvini, si trova a un punto dalla promozione in Serie A dopo due anni. Per ottenere la certezza della promozione, gli basta un pareggio contro il Mantova allenato da Modesto.

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Il Frosinone di Alvini è ad un passo dal ritorno in Serie A dopo 2 anni, e gli basta un punto quest’oggi contro il Mantova di Modesto per iniziare i festeggiamenti. I ciociari hanno espugnato di forza il Menti di Castellammare di Stabia grazie ad un gol nel finale di Bracaglia, in quella che è l’undicesima vittoria esterna stagionale. Un piccolo miracolo firmato dal tecnico ex Cremonese,. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Frosinone-Mantova (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Ciociari ad un punto dalla massima serie Notizie correlate Catanzaro-Bari (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati. Ai pugliesi serve almeno un punto per i playoutTra mille difficoltà il Bari di Longo ha trovato 3 punti d’oro contro l’Entella e oggi sul campo del Catanzaro gli basta 1 punto per blindare i... Cesena-Padova (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronosticiNel programma dell’ultimo turno di Serie B c’è anche la sfida tra Cesena e Padova. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Maxischermi in città per Frosinone–Mantova: tifosi uniti nelle piazze. Ecco dove; Frosinone - Mantova, da martedì la caccia al biglietto; Frosinone–Mantova, sfida decisiva per i giallazzurri: via alla corsa ai biglietti; FROSINONE – MANTOVA, ARIBITRA IL SIGNOR GIANLUCA MANGANIELLO. Frosinone-Mantova: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Frosinone-Mantova dell'8 maggio 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Diretta Frosinone Mantova | Streaming video tv: ciociari ad un punto dalla A (Serie B, 8 maggio 2026)Serie B, Diretta Frosinone Mantova, streaming video tv: un pareggio regalerebbe ai gialloblu la promozione in Serie A all'ultima giornata (8 maggio 2026) ... ilsussidiario.net A poche ore dal match Frosinone-Mantova che può valere una stagione per i canarini, sale l'ansia e l'attesa in città. - facebook.com facebook ma il piccolo tifoso stupisce tutti con 120 palleggi consecutivi @Lpaglioni01 #sportitalia #challenge #palleggi #frosinone x.com