Cesena-Padova venerdì 08 maggio 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici

Venerdì 8 maggio 2026 alle 20:30 si gioca l’ultimo turno di Serie B con la partita tra Cesena e Padova. La sfida si svolge allo stadio dei romagnoli, che cercano di ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di accedere ai playoff. Sono state rese note le formazioni ufficiali e i convocati di entrambe le squadre, mentre i pronostici e le quote sono già disponibili.

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Nel programma dell’ultimo turno di Serie B c’è anche la sfida tra Cesena e Padova. I romagnoli giocano in casa il match che chiude il campionato cadetto e hanno ancora qualche chance di entrare ai playoff. La squadra allenata dall’inglese Ashley Cole si gioca infatti l’ottavo posto con Avellino e Mantova. Il problema è che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Cesena-Padova (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici Notizie correlate Cesena-Padova (venerdì 08 maggio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiNel programma dell’ultimo turno di Serie B c’è anche la sfida tra Cesena e Padova. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cesena - Padova | Le modalità di prevendita dei biglietti - Cesena FC; Cesena - Padova; Vigilia Cesena-Padova Mister Breda: Traguardo raggiunto, ma vogliamo mantenere questa mentalità anche per questa gara; Cesena-Padova, convocati e probabile formazione: si rivede Bacci e Fortin scalpita. Tutti i ballottaggi. DIRETTA | Cesena Padova (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie B, 8 maggio 2026)Serie B, Diretta Cesena Padova, streaming video tv: gli emiliani possono ancora ambire ad un posto ai prossimi playoff (8 maggio 2026) ... ilsussidiario.net Cesena-Padova 8 maggio 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 38a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Cesena-Padova Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, cal ... sport.virgilio.it I convocati per Cesena Padova Powered by Moreno - facebook.com facebook #MatchDay #Cesena - #Padova 38° Giornata Serie B h 20:30 stadio Manuzzi Powered by: Acciaierie Venete Webcronaca: padovacalcio.it/match/cesena-v… x.com