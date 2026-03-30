Il Comune di Chieti ha emesso un’ordinanza per il Venerdì Santo, in vista della processione prevista il 3 aprile. La disposizione vieta l’uso di vetro e lattine lungo il percorso e sospende alcune attività. La misura mira a garantire la sicurezza dei partecipanti e il regolare svolgimento dell’evento.

Il provvedimento tiene conto della grande partecipazione prevista e introduce una serie di limitazioni per le attività situate lungo il percorso del corteo religioso Il provvedimento tiene conto della grande partecipazione prevista e introduce una serie di limitazioni per le attività situate lungo il percorso del corteo religioso. È inoltre confermato il divieto per i venditori ambulanti itineranti di sostare e svolgere attività nel perimetro del centro storico e lungo il percorso della processione. Le disposizioni sono state adottate anche su indicazione della polizia municipale e hanno carattere contingibile e urgente, con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e garantire la sicurezza dei partecipanti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Venerdì Santo, ordinanza del Comune: stop a vetro e lattine e attività sospese lungo il percorso

Articoli correlati

Carnevale 2026 a Frosinone, ordinanza “anti-rischi”: stop a vetro, lattine e spray pericolosiIl Sindaco di Frosinone, Riccardo Mastrangeli, ha firmato le ordinanze relative al divieto di mescita di bevande in bicchieri eo bottiglie di vetro e...

Incendio al mercato di Fuorigrotta, stop alle attività: l’ordinanza del ComuneDopo il rogo divampato nell’area esterna del mercato di Fuorigrotta, il Comune dispone la sospensione di tutte le attività commerciali fino al...

Una raccolta di contenuti su Venerdì Santo

Temi più discussi: Processione del Cristo Morto – Venerdì Santo, misure per gli esercenti pubblici esercizi.; Viabilità per la Via Crucis del Venerdì Santo alla parrocchia di San Francesco; Pasqua ad Amalfi: la passione di Cristo rivive tra antichi riti, musica e arte; Venerdì Santo, strade chiuse e divieti in città: come cambia il traffico per le processioni.

Processione del Venerdì Santo 2026 a L’Aquila: percorso e orariProcessione del Venerdì Santo 2026 a L’Aquila: percorso e orari. Sarà AMA Spa a effettuare la scorta al Cristo morto ... laquilablog.it

A Savona la Prova generale dei mottetti della Processione del Venerdì SantoSavona. In preparazione alla Processione del Venerdì Santo lunedì 30 marzo alle ore 21 nella Chiesa San Francesco da Paola, nel quartiere Villapiana, si terrà la prova generale e aperta dei mottetti ... ivg.it

RAFFAELLO Curioso il suo destino, nascere e morire di Venerdì Santo, ma la sua fama è tutta dovuta alla sua eccezionale e “divina” capacità di dipingere... Trasfigurazione di Cristo Dettaglio La Trasfigurazione è un dipinto a tempera grassa su tavola (405x2 - facebook.com facebook