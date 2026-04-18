Mantova-Avellino le probabili formazioni

Alle 15 allo stadio Martelli si gioca una partita importante in chiave salvezza tra Mantova e Avellino. Le due squadre, entrambe a quota 40 punti, affrontano un match che potrebbe influire sulla loro posizione in classifica. La sfida si aggiunge alle altre gare di giornata, con Südtirol e Sampdoria che condividono lo stesso punteggio. Le probabili formazioni sono state già annunciate, con i giocatori pronti a scendere in campo.

Tempo di lettura: 2 minuti Al “Martelli” è tutto pronto: alle 15 va in scena una sfida pesante in chiave salvezza tra Mantova e Avellino, entrambe ferme a quota 40 punti insieme a Südtirol e Sampdoria. Un equilibrio totale che rende la 35ª giornata di Serie B un crocevia decisivo. Nel frattempo, il successo del Monza sulla Samp ha rimescolato anche la vetta, con i brianzoli che agganciano il Venezia, atteso nel pomeriggio a Bari. Ma ad Avellino, oggi, interessa soprattutto guardarsi alle spalle. L’Avellino di Davide Ballardini valuta una possibile svolta tattica verso il 4-2-3-1, soluzione che garantirebbe maggiore ampiezza e qualità tra le linee contro un avversario aggressivo come quello guidato da Francesco Modesto, allievo di Gian Piero Gasperini.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mantova-Avellino, le probabili formazioni Notizie correlate Probabili formazioni Mantova-Avellino: le scelte di Ballardini per la 35ª giornataBallardini studia la formazione ideale: tra certezze e nodi da sciogliere, cresce l’attesa per la sfida del “Martelli”. Mantova-Avellino, trentacinquesima giornata Serie B 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederlaGara valida per la trentacinquesima giornata del campionato italiano di Serie B 2025/2026. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Mantova-Avellino: le probabili formazioni. La classifica dopo l'anticipo; Mantova-Avellino, le probabili formazioni; Probabili formazioni Mantova-Avellino: le scelte di Ballardini per la 35ª giornata; Primo round salvezza: l’Avellino a Mantova per blindare la B e puntare a un finale sereno. Probabili formazioni Mantova-Avellino: le scelte di Ballardini per la 35ª giornataBallardini studia la formazione ideale: tra certezze e nodi da sciogliere, cresce l’attesa per la sfida del Martelli. Modesto dovrebbe confermare il Mantova con il 3-4-2-1: Bardi tra i pali; Dembelé ... today.it Mantova-Avellino 18 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 35a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Mantova-Avellino ... sport.virgilio.it Il tecnico dei virgiliani ha presentato la sfida confessando di temere l'Avellino "Noi dobbiamo fare il Mantova" facebook