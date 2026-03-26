Omaggio ai Pink Floyd al Tuscia jazz for Sla

Venerdì 27 marzo alle 21, al teatro dell’Unione, si terrà un concerto dedicato ai Pink Floyd, con la partecipazione della pianista Rita Marcotulli e di John De Leo. La serata è organizzata nell’ambito di un evento che unisce musica e solidarietà, con l’obiettivo di sostenere la lotta alla Sla. La performance si concentra sulla reinterpretazione di brani della band britannica, noti per il loro stile innovativo.

Venerdì 27 marzo, alle ore 21, al teatro dell'Unione la pianista Rita Marcotulli e John De Leo salgono sul palco per rendere omaggio ai Pink Floyd, la leggendaria band che ha riscritto le regole del rock progressivo. Il concerto si propone come una rivisitazione in chiave jazz dei brani più iconici della band. I due artisti, noti per la loro capacità di decostruire e ricreare mondi sonori, danno vita a una narrazione musicale inedita, nell'ambito dell'importante festival “Tuscia jazz for Sla”, sotto la direzione artistica di Italo Leali. I biglietti (22 euro) sono disponibili in prevendita sul circuito Ciaotickets.com. Rita... 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Omaggio ai Pink Floyd al Tuscia jazz for Sla Articoli correlati Leggi anche: Omaggio ai Pink Floyd, De André e Battiato, Carnevale e teatro: il week-end in provincia Big One: concerto tributo ai Pink FloydSi terrà il prossimo 28 marzo, alle ore 21, il concerto tributo alla musica dei Pink Floyd a opera dei Big One, la migliore tribute band floydiana in... Contenuti utili per approfondire Pink Floyd Temi più discussi: Pink Floyd Immersion in concerto al Fumagalli con ECLIPSE TOUR; Nostalgia e amarcord, un tributo agli 883 e a Max Pezzali; Guardare lontano - Astra 21 - eventi; Eventi Abruzzo weekend 27-29 marzo 2026. Rita Marcotulli e John de Leo in esclusiva per Tuscia in jazz for sla rendono omaggio ai Pink FloydIl Tuscia in Jazz for SLA si appresta a vivere una metamorfosi sonora senza precedenti, varcando i confini del genere per immergersi nelle profondità del rock più visionario. In un’esclusiva assoluta ... lagone.it Pink Floyd Immersion in concerto al Fumagalli con ECLIPSE TOURTra le migliori tribute band in circolazione Pink Floyd Immersion, che saranno in concerto sabato 28 marzo al Teatro Fumagalli di Cantù, non suonano la musica della band inglese per nostalgia, ma per ... ciaocomo.it “Volevo essere David Gilmour”: Maccio Capatonda ci aveva raccontato della sua passione per la chitarra e dell’amore per i Pink Floyd qualche tempo fa, proprio nel corner di Radio Capital e ora rieccolo,con la sua Fender, alle prese con un assolo che conosc - facebook.com facebook