Restart Campi Flegrei a Pozzuoli il primo incontro sulla cultura come leva di sviluppo territoriale

Sabato 18 aprile si è svolto presso l’Hotel Villa Avellino un incontro a Pozzuoli tra rappresentanti delle istituzioni, operatori culturali e associazioni. L’obiettivo era discutere sulla cultura come leva di sviluppo nel territorio dei Campi Flegrei. L’evento ha previsto confronti e interventi su come valorizzare il patrimonio culturale locale e promuovere iniziative nel settore. La riunione ha rappresentato il primo momento di un percorso di incontri dedicati alla tematica.

Sabato 18 aprile all’Hotel Villa Avellino confronto tra istituzioni, operatori culturali e associazioni sul ruolo strategico della cultura nei Campi Flegrei. Dopo il partecipato evento di lancio di alcune settimane fa, il progetto Restart Campi Flegrei entra nel vivo con i primi incontri tematici dedicati ai temi strategici per il territorio. Il primo appuntamento si terrà sabato 18 aprile alle ore 11 presso l’Hotel Villa Avellino di Pozzuoli e sarà dedicato alla filiera della cultura, intesa come leva fondamentale per lo sviluppo del territorio. Al centro del confronto ci sarà il ruolo della cultura appunto come strumento capace di essere accessibile e attrattivo, ma anche di generare economia sociale e nuova occupazione, contribuendo alla crescita e alla valorizzazione dei Campi Flegrei.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Restart Campi Flegrei, a Pozzuoli il primo incontro sulla cultura come leva di sviluppo territoriale Notizie correlate M5S Pozzuoli: “Nasce Restart Campi Flegrei”Un nuovo percorso di ascolto e partecipazione per costruire insieme il futuro di Pozzuoli e dei Campi Flegrei. Leggi anche: Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.4: epicentro a Pozzuoli Una raccolta di contenuti Campi Flegrei, scossa di magnitudo 2.4. Avvertita dalla popolazioneUna scossa di terremoto di magnitudo 2.4 è stata registrata alle 19:48 nella zona dei Campi Flegrei. Due km la profondità. L'epicentro a Pozzuoli. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Intanto ... rainews.it Terremoto Campi Flegrei | Il bollettino: solo 18 scosse, bradisismo resta a 10 millimetri al meseTerremoto Campi Flegrei: facciamo il punto sugli eventi sismici nella zona flegrea con il nuovo bollettino settimanale, tutti i numeri ... ilsussidiario.net