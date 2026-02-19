San Mauro Pascoli Zavatta lascia Fratelli d' Italia | Non condivido metodo e impostazione dell' azione politica

Diletta Zavatta ha deciso di dimettersi da coordinatrice comunale di Fratelli d’Italia a San Mauro Pascoli, lasciando l’incarico il 9 dicembre 2025. La causa principale è la sua insoddisfazione per il metodo e l’approccio adottato dal partito nelle decisioni politiche. Zavatta ha spiegato di non condividere le strategie adottate e di aver sentito il bisogno di allontanarsi per motivi personali e ideologici. La scelta ha suscitato reazioni tra i membri locali del partito, che si interrogano sulle ripercussioni future. La dirigente ha deciso di rendere pubblica la sua scelta.

Diletta Zavatta rende note le proprie dimissioni dall'incarico di coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia a San Mauro Pascoli, rassegnate il 9 dicembre 2025 Diletta Zavatta rende note le proprie dimissioni dall'incarico di coordinatrice comunale di Fratelli d'Italia a San Mauro Pascoli, rassegnate il 9 dicembre 2025. "Poiché ad oggi non vi è stata una comunicazione ufficiale – spiega Zavatta – ritengo corretto rendere pubblica personalmente la decisione, per evitare equivoci sul mio ruolo e sulla rappresentanza politica a livello locale". Zavatta ricorda di essere stata nominata coordinatrice nel febbraio 2024 e successivamente confermata nel congresso comunale dell'8 febbraio 2025 insieme al direttivo, che ha poi rassegnato il proprio mandato.