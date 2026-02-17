Azione punta su Califano | nuovo commissario a Reggio Calabria per rilanciare il riformismo nel Sud Italia

Gianluca Califano ha accettato l’incarico di commissario di Azione a Reggio Calabria, deciso a rafforzare il movimento e portare nuove proposte concrete alla città. Califano, già noto per aver lavorato in politica e per aver promosso iniziative sociali, si impegna a coinvolgere cittadini e associazioni locali per cambiare passo nel territorio. La sua nomina arriva in un momento in cui il Sud Italia cerca nuovi spunti di sviluppo e riforme.

Califano Commissario di Azione a Reggio Calabria: Una Nuova Scommessa per il Riformismo nel Sud. Gianluca Califano è il nuovo commissario provinciale di Azione a Reggio Calabria. La nomina, formalizzata il 17 febbraio 2026, è parte di una strategia nazionale voluta da Carlo Calenda, con il coordinamento di Ettore Rosato e Francesco De Nisi, per rafforzare la presenza del partito in un territorio complesso e con un notevole potenziale inespresso. L'obiettivo è offrire un'alternativa politica riformista, basata sulla competenza e sulla capacità di affrontare le sfide locali. Un Radicamento Territoriale per Rilanciare Azione. Califano nominato commissario provinciale di Azione Reggio Calabria Gianluca Califano, 40 anni, è stato scelto come commissario provinciale di Azione a Reggio Calabria dopo che il segretario nazionale Carlo Calenda ha deciso di affidargli questo ruolo.