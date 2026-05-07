Franzin arrestato per la frode da 30 milioni l?amico truffato | Temeva di essere ucciso perciò stava scappando

Un uomo è stato arrestato a Venezia con l’accusa di aver frodato circa 30 milioni di euro. Secondo quanto riferito, l’uomo stava tentando di fuggire all’estero, ma non per evitare controlli fiscali, bensì perché aveva già truffato diverse persone e si sentiva in pericolo. Un suo amico ha dichiarato che il soggetto temeva di essere ucciso e quindi cercava di allontanarsi dalla zona.

VENEZIA - «Stava scappando all’estero non perché temesse di avere la Finanza alle calcagna, ma perché ormai aveva truffato chiunque lo circondasse e gli avevano fatto capire che, a breve, l’avrebbero fatto fuori». Francesco Franzin, 58 anni, originario di Meolo ma residente a Dubai, da anni si muoveva tra società cartiere la maggior parte delle quali registrate all’estero, viaggi continui e affari che avevano come copertura il settore dell’import-export alimentare. Chi ha avuto modo di entrarci in contatto lo descrive come un «truffatore all’apparenza insospettabile», il cui “cerchio” si era ingigantito a tal punto da essergli sfuggito dalle mani.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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