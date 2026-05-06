Un imprenditore è stato arrestato all'aeroporto di Venezia mentre tentava di partire per Dubai. Durante il controllo, sono stati trovati con lui migliaia di euro in contanti e un portafoglio di criptovalute valutato oltre 750 mila euro. Le autorità lo hanno fermato prima della partenza, in relazione a un'indagine per frode fiscale, che si stima abbia coinvolto circa 30 milioni di euro.

VENEZIA - Lo hanno fermato mentre stava per salire su un volo diretto a Dubai. Con sé aveva migliaia di euro in contanti, un portafoglio di criptovalute da oltre 750 mila euro e una vita ormai sempre più lontana dall'Italia, tanto da aver già venduto quasi tutti i suoi immobili nel Veneziano. Dietro a tutto questo si nascondeva un sistema milionario di riciclaggio legato a una maxi frode fiscale costruita attorno a false fatture, società fantasma e soldi che sparivano oltre confine. A finire ai domiciliari è stato Francesco Franzin, imprenditore del 1967 originario di Meolo, residente a Dubai e iscritto all'Aire. Per anni si è occupato di import-export di alimentari e succhi di frutta, muovendosi tra società italiane ed estere.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Frode fiscale da 30 milioni, arrestato l'imprenditore 'riciclatore' Franzin in aeroporto mentre stava cercando di scappare a Dubai

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