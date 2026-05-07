Franco Perlino morto per una lite sulla viabilità | 10 anni all' omicida

La Corte d'assise di Cassino ha condannato a dieci anni di reclusione un uomo di 46 anni per omicidio preterintenzionale. La sentenza riguarda l'uccisione di un pensionato di 82 anni, avvenuta a seguito di una lite sulla viabilità. L'imputato è stato riconosciuto colpevole dell'aggressione che ha provocato la morte dell'anziano, originario di Roma. La vicenda ha avuto luogo in un contesto di discussione legata a questioni stradali.

Dieci anni di reclusione per omicidio preterintenzionale. E' la sentenza di primo grado emessa dai giudici della Corte d'assise di Cassino a carico di Vincenzo Valentino, 46enne campano, accusato dell'aggressione costata la vita a Franco Perlino, 82enne, pensionato originario di Roma.All'imputato.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Omicidio di Franco Perlino, ucciso per un posto auto a Gaeta: condannato a 10 anni Vincenzo ValentinoVincenzo Valentino è stato condannato in primo grado a 10 anni per l'omicidio di Franco Perlino, spinto in seguito ad una lite per un parcheggio e... Ucciso al culmine di una lite ad Ascoli, la vittima è il 34enne Niko Tacconi: arrestato il presunto omicidaNiko Tacconi, 34 anni, è stato accoltellato all’addome ed è morto poco dopo all'ospedale di Ascoli Piceno. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: SPINTO A TERRA E UCCISO PER UNA PRECEDENZA IN UN PARCHEGGIO A GAETA: 10 ANNI DI RECLUSIONE PER L'OMICIDA; Gaeta, anziano morto dopo una lite per il parcheggio: condannato a 10 anni; Anziano ucciso per un parcheggio a Gaeta, 10 anni all'omicida; Carabiniere condannato per aver ucciso un ladro, il giudice: Non era in pericolo, non serviva sparare. Omicidio di Franco Perlino, ucciso per un posto auto a Gaeta: condannato a 10 anni Vincenzo ValentinoVincenzo Valentino è stato condannato in primo grado a 10 anni per l'omicidio di Franco Perlino, spinto in seguito ad una lite per un parcheggio e morto ... fanpage.it Franco Perlino, chi era l'82enne romano morto per una lite stradale a GaetaIl cuore di Perlino, ex portalettere, ha smesso di battere dopo tre giorni di ricovero all'ospedale di Formia, dove era arrivato lunedì 11 agosto in condizioni molto critiche. Nel nosocomio ci è ... romatoday.it Ucciso per la mancata precedenza, 10 anni per l'omicida di Franco Perlino Il Tribunale di Cassino ha condannato a 10 anni di reclusione Vincenzo Valentino, il 47enne campano accusato dell’omicidio preterintenzionale di Franco Perlino, l’anziano di 82 anni - facebook.com facebook