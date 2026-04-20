Ucciso al culmine di una lite ad Ascoli la vittima è il 34enne Niko Tacconi | arrestato il presunto omicida

Un uomo di 34 anni è stato ucciso dopo essere stato ferito con un’arma da taglio durante una lite ad Ascoli Piceno. La vittima, colpita all’addome, è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale. Le autorità hanno arrestato il presunto aggressore, sospettato di essere coinvolto nell’omicidio. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti.