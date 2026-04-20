Ucciso al culmine di una lite ad Ascoli la vittima è il 34enne Niko Tacconi | arrestato il presunto omicida
Un uomo di 34 anni è stato ucciso dopo essere stato ferito con un’arma da taglio durante una lite ad Ascoli Piceno. La vittima, colpita all’addome, è deceduta poco dopo il trasporto in ospedale. Le autorità hanno arrestato il presunto aggressore, sospettato di essere coinvolto nell’omicidio. La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli inquirenti.
Niko Tacconi, 34 anni, è stato accoltellato all’addome ed è morto poco dopo all'ospedale di Ascoli Piceno. Un 54enne, Emanuele Bellini, è stato arrestato per omicidio. Avrebbe colpito Tacconi durante una lite, ancora ignoto il movente. Indagini in corso.🔗 Leggi su Fanpage.it
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Una raccolta di contenuti
Temi più discussi: Chi è la vittima dell’omicidio ad Ascoli: Niko aveva 34 anni; Omicidio di Niko Tacconi: arrestato il 54enne Emanuele Bellini; Ascoli Piceno, 34enne accoltellato a morte: fermato 54enne per omicidio volontario; Tragedia anche in Abruzzo: ventunenne ucciso a coltellate in un garage.
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