Francis Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica

Francis Kaufmann sarà trasferito in una struttura psichiatrica. È accusato del duplice omicidio della figlia e della compagna, trovate morte nel giugno scorso a Villa Pamphili, a Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del procedimento giudiziario in corso. La misura riguarda un approfondimento sulla sua condizione psichiatrica. La data del trasferimento non è ancora stata comunicata.

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AGI - Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate morte nel giugno scorso a Villa Pamphili a Roma, sarà trasferito in una struttura psichiatrica. La prima Corte d'Assise di Roma ha disposto la sospensione del processo nei confronti del 46enne cittadino americano alla luce della perizia psichiatrica che era stata richiesta dalla difesa. I giudici con un'ordinanza hanno disposto il trasferimento dell'uomo dal carcere a una struttura del Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio, dove dovrà essere piantonato "in forma continuativa (h24)".🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Francis Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica Notizie correlate Omicidi di Villa Pamphili, sospeso il processo a Kaufmann: andrà in una struttura psichiatricaLa prima Corte d’Assise di Roma, ha disposto la sospensione del processo nei confronti di Francis Kaufmann accusato del duplice femminicidio di Villa... Villa Pamphili, disposta perizia psichiatrica per Francis KaufmannLa presidente della prima Corte d’Assise di Roma ha disposto una perizia psichiatrica per Francis Kaufmann, noto anche con l’alias Rexal Ford,... Altri aggiornamenti Si parla di: Villa Pamphili, sospeso il processo a Kaufmann, va in struttura psichiatrica. Omicidi Villa Pamphili, Kaufmann va in struttura psichiatrica: processo sospesoAndrà in una struttura psichiatrica Francis Kaufmann, accusato del duplice omicidio della figlia Andromeda e della compagna Anastasia Trofimova, trovate senza vita il 7 giugno 2025 a Villa Pamphili a ... adnkronos.com Delitti Villa Pamphili, Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica: processo sospesoLeggi su Sky TG24 l'articolo Delitti Villa Pamphili, Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica: processo sospeso ... tg24.sky.it