Francis Kaufmann andrà in una struttura psichiatrica

Da agi.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Francis Kaufmann sarà trasferito in una struttura psichiatrica. È accusato del duplice omicidio della figlia e della compagna, trovate morte nel giugno scorso a Villa Pamphili, a Roma. La decisione è stata presa nell'ambito del procedimento giudiziario in corso. La misura riguarda un approfondimento sulla sua condizione psichiatrica. La data del trasferimento non è ancora stata comunicata.

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AGI -  Francis Kaufmann, accusato del  duplice omicidio  della figlia  Andromeda  e della compagna  Anastasia Trofimova, trovate morte nel giugno scorso a  Villa Pamphili  a  Roma, sarà trasferito in una  struttura psichiatrica. La prima  Corte d'Assise di Roma  ha disposto la  sospensione del processo  nei confronti del 46enne cittadino americano alla luce della  perizia psichiatrica  che era stata richiesta dalla difesa. I giudici con un'ordinanza hanno disposto il  trasferimento  dell'uomo dal carcere a una struttura del  Servizio Psichiatrico Ospedaliero di Diagnosi e Cura del Lazio, dove dovrà essere  piantonato  "in forma continuativa (h24)".🔗 Leggi su Agi.it

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